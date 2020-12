Messi over vertrekwens van afgelopen zomer: “Als ik naar rechter gegaan was, had ik gewonnen”

La LigaLionel Messi heeft in een exclusief interview met La Sexta gepraat over zijn huidige situatie bij Barcelona en z'n toekomst. De Argentijn wilde er nog niet veel over kwijt, maar gaf wel aan voor juni niet te zullen onderhandelen met andere clubs: “Als ik vertrek, wil ik dat op een mooie manier doen.”

Lionel Messi deed afgelopen zomer een bom inslaan door te willen vertrekken bij Barcelona, de club waar hij sinds z'n dertiende aan de slag is. “Ik zou de burofax opnieuw sturen”, vertelt Messi aan La Sexta. “Ik ben deze club eeuwig dankbaar. Ik hou van Barcelona en ik denk dat ik alles heb gegeven voor de club. Ik had gewoon verandering nodig, het voelde alsof ik aan het einde van een cyclus gekomen was. Mijn kinderen wilden dat ik bleef, maar voor mij voelde het alsof een vertrek het beste zou zijn.”

De transfersoap leek uit te draaien op een juridisch gevecht, maar zover kwam het uiteindelijk niet. Messi verklaart dat die strijd zeker in zijn voordeel zou uitgedraaid zijn. “Ik weet dat als het tot voor de rechter kwam, we hadden gewonnen. Niet één advocaat heeft me dat verteld, maar meerdere. Maar ik wilde niet op zo’n manier vertrekken.”

Quote Ik weet niet of ik zou blijven als Xavi komt, we zullen zien in juni. Ik kan alleen zeggen dat ik niet zal onderhande­len met andere clubs. Ik wacht tot het seizoen afgelopen is en in juni zal ik beslissen Lionel Messi

Messi zag afgelopen zomer ook ploegmaat en boezemvriend Luis Suárez de deuren van Camp Nou achter zich dichttrekken. De Argentijn had geen begrip voor de manier waarop de Catalaanse club afscheid nam van de spits. “Hij is gratis weg gegaan en ze hebben hem de resterende jaren van z'n contract uitbetaald. En daarbovenop speelt hij nu bij een team dat voor dezelfde doelen als ons strijdt. Ongelooflijk.”

“Pep is de beste”

Als Messi zou vertrekken, klinkt Manchester City het vaakst als mogelijke bestemming. Bij de Citizens is Pep Guardiola aan de slag als hoofdcoach, de trainer aan wiens zijde Messi twee keer de Champions League won. “Ik weet niet hoe lang mijn laatste gesprek met Guardiola duurde, maar we spreken zeker. We praten niet over of we elkaar nog zullen ontmoeten. Voor mij is Pep de beste, hij heeft iets speciaals.”

Victor Font - een van de belangrijkste kandidaten om de nieuwe voorzitter van Barcelona te worden -, denkt Messi te kunnen overtuigen om te blijven door Xavi aan te stellen als trainer. “Ik weet niet of ik zou blijven als Xavi komt, we zullen zien in juni. Ik kan alleen zeggen dat ik niet zal onderhandelen met andere clubs. Ik wacht tot het seizoen afgelopen is en in juni zal ik beslissen. Als ik vertrek, wil ik dat op een mooie manier doen.”

