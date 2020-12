Messi komt naast Pelé na late winner tegen Levante

La LigaLionel Messi is weer een record rijker. De 33-jarige Argentijn maakte vanavond tegen Levante (1-0 winst) doelpunt nummer 642 in het shirt van FC Barcelona. De all-time topscorer van Barça werd daarmee ook direct de beste clubschutter ooit, een record dat hij nog wel even moet delen met Pelé.

Pelé scoorde tussen 1956 en 1977 ook 642 keer namens de Braziliaanse club Santos. Daar had de voormalig stervoetballer slechts officiële 664 duels voor nodig: een moyenne van bijna één op één. Messi moest wat langer wachten op het magische getal. De Argentijn speelde vanavond zijn 746ste duel voor FC Barcelona. De Europese clubtopscorer was hij al een tijdje, het was vooral jagen op Pelé.

De vijfvoudig winnaar van de Ballon d’Or was met name in het verleden uiterst productief. Zo was hij in het seizoen 2011/12 liefst vijftig keer trefzeker in de Spaanse competitie. Toch liegen zijn cijfers er de laatste jaren ook niet om. Vorig seizoen werd hij nog voor de vierde keer op rij topscorer in La Liga, door 25 keer raak te schieten.

Volledig scherm © REUTERS

Barcelona nu achtste

Dit seizoen hebben FC Barcelona en Messi wat meer problemen. De ploeg van Ronald Koeman ging al tweemaal onderuit en moet daardoor in de achtervolging op de concurrentie. Messi zelf, die in 2005 debuteerde in Camp Nou, zorgde vanavond dus voor de winnende goal tegen het stugge Levante. Frenkie de Jong gaf een kwartier voor tijd de assist bij de goal van de Argentijnse aanvoerder van FC Barcelona. De ploeg van Ronald Koeman speelt komende week nog twee keer thuis: eerst tegen koploper Real Sociedad (al drie keer op rij gelijk), volgende week zaterdag tegen nummer elf Valencia. Barcelona staat nu op een achtste plaats met 17 punten na elf duels, al negen punten minder dan koploper Real Sociedad.

Volledig scherm © AP

Het vaakst scoorde Messi namens FC Barcelona in La Liga. Met 447 treffers is hij al jaren de beste doelpuntenmaker van Spanje. Ook in de Champions League, Copa del Rey, het WK voor clubs en de Spaanse en Europese Supercup was hij regelmatig van grote waarde voor de club die hij al sinds zijn dertiende trouw is.

Goals per competitie*

• La Liga: 448 goals

• Champions League: 118 goals

• Copa del Rey: 53 goals

• Club World Cup: 5 goals

• Supercopa: 14 goals

• UEFA Super Cup: 3 goals

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.