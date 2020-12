Messi evenaart Pelé met recordgoal, maar Barcelona wint niet tegen Valencia

Het was de apotheose van een dolle slotfase van de eerste helft in een leeg Nou Camp. Barça toonde voor rust waarom het momenteel niet verder komt dan de vijfde plaats in de stand. Het creëerde amper kansen en bij de tegenaanvallen van Valencia, pas de nummer dertien in Spanje, was het telkens paniek achterin. De 0-1 op het halfuur was niet eens onverdiend te noemen. Mouctar Diakhaby werd bij een hoekschop volledig uit het oog verloren en kopte van dichtbij raak. Op slag van rusten moest Marc-André ter Stegen Barça nog rechthouden, anders had Maxi Gomez er na een uitstekende voorzet van Denis Cheryshev met een kopbal 0-2 van gemaakt.