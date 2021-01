Messi en Griezmann leiden Barcelona naar ruime zege op bezoek bij Granada

La Liga Barcelona verliest al voor de vierde keer in La Liga, Koeman reageert scherp: “De houding van de spelers was niet goed”

6 december Barcelona heeft op het veld van Cadiz z’n vierde nederlaag in tien competitiewedstrijden geleden. Messi en co staan in het klassement zo al twaalf punten in het krijt bij koploper Atlético Madrid.