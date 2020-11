Messi eert Maradona met wereldgoal en shirt van Newell’s Old Boys waarachter apart verhaal schuilt

Misstap van Real Madrid gisteren en dus was het in Camp Nou uitkijken naar wat Barcelona kon tegen Osasuna. De Catalanen kenden met een 4 op 15 zelf geen periode om al te vrolijk van te worden. Afwachten was het ook of en hoe Lionel Messi landgenoot Maradona zou eren.

De Argentijn was in de eerste helft bedrijviger dan de voorbije weken. Ook z’n ploeggenoten gaven thuis. Braithwaite opende na een carambole in de zestien de score. Op slag van rust scoorde Griezmann na een prinsheerlijke volley.

Uiteraard kwam er bij de goal ook een eerbetoon aan Maradona aan te pas. Messi liet na zijn doelpunt het shirt zien van Newell’s Old Boys, de club waar hij zelf voor voetbalde in zijn jeugdjaren en waar ook Maradona in de nadagen van zijn carrière voor uitkwam. Toen Messi in 1993 vijf jaar oud was, nam zijn vader Jorge hem mee naar zijn eerste voetbalwedstrijd. Het was een van de vijf wedstrijden die Diego Maradona voor Newell’s Old Boys speelde. 27 jaar later showde Messi het shirt opnieuw: passend eerbetoon.