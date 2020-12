Messi bezorgt Barça met late goal nipte zege tegen staartploeg Levante

La Liga Spaanse krant gaat uit de bocht en vergelijkt Barça-toptalent Ansu Fati met ‘zwarte straatver­ko­per’, Griezmann: “Ansu verdient respect”

22 oktober De verontwaardiging is groot. In het matchverslag van Barcelona-Ferencvaros vergeleek de Spaanse krant ‘ABC’ toptalent Ansu Fati (17) met een “zwarte straatverkoper die op de vlucht is voor de politie”. De journalist in kwestie bood intussen zijn excuses aan, maar Barça zou overwegen om juridische stappen te zetten. Antoine Griezmann nam het op voor zijn jonge ploegmaat. “Ansu is een fantastische jongen.”