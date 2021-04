Mbappé of Haaland? En wat met Ramos? Florentino Pérez begint met deze uitdagingen aan zesde termijn als Real-voorzitter

La LigaFlorentino Pérez is zoals verwacht herverkozen als voorzitter van Real Madrid. De 74-jarige Spaanse zakenman was de enige kandidaat. In zijn zesde termijn staat Pérez voor enkele belangrijke uitdagingen.

Deze ochtend bevestigde de Koninklijke dat Pérez zichzelf opvolgt als voorzitter van Real Madrid. Hij begint aan zijn zesde termijn, die loopt tot 2025. Perez leidt de club van Thibaut Courtois en Eden Hazard sinds 2009. Hij is bezig aan zijn tweede periode bij Real, na herverkiezingen in 2013 en 2017, ook telkens zonder tegenkandidaat. Tussen 2000 en 2006 bekleedde Perez de functie een eerste keer.

Bernabéu

Pérez staat voor enkele belangrijke uitdagingen. Te beginnen met het afronden van de renovatie van het Santiago Bernabéu. De tempel wordt een architecturaal kunstwerk. 81.000 zitjes, een indrukwekkend scherm van 360 graden aan de binnen- en buitenkant van de strakke en glimmende arena en een uitschuifbaar dak. Dat allemaal met een winkelcomplex, restaurants, bars en een museum. Zowel sportief als commercieel moet het state of the art worden. Het project, dat meer dan 500 miljoen euro zou kosten, moet eind 2022 of begin 2023 klaar zijn. Vanaf dan zou het naar schatting meer dan 200 miljoen euro per jaar moeten opleveren.

Galácticos

Kylian Mbappé en Erling Haaland staan hoog op de wenslijst van de Madrilenen. Mbappé weigerde om bij te tekenen bij PSG, al maandenlang wordt de 22-jarige Franse ster gelinkt aan Real. Hetzelfde met Haaland, al maakte de entourage van de 20-jarige Noor een ware tournee door Europa om de interesse te doorgronden. Naast Real willen ook Barcelona, Manchester City en Manchester United hem maar al te graag binnenrijven. Dortmund zal alleszins lang volhouden dat Haaland niet te koop is. Maar of het effectief de wapens heeft om de Noor te houden, zal afhangen van het al dan niet kwalificeren voor de Champions League. Of Dortmund dit jaar de jackpot vangt of niet, volgende zomer is Haaland op te halen voor ‘amper’ 75 miljoen euro door een afkoopclausule die is opgenomen in zijn contract. Maar of de vele geïnteresseerde clubs tot dan kunnen wachten, is nog maar de vraag.

Natuurlijk had ook Real te lijden onder de coronacrisis, het is afwachten hoe Pérez de miljoenenverliezen weet te rijmen met het aantrekken van één of meerdere Galácticos.

Contractverlengingen

Wat met Sergio Ramos en Lucas Vázquez? De eerste sinds 2005 bij Real, de tweede groeide door vanuit de jeugd. Beide heren zijn eind dit jaar einde contract. Volgens AS bood Real hen aan om te verlengen met een salarisverlaging van tien procent, wat zowel Ramos als Vázquez wegwuifden. Vooral een vertrek van boegbeeld Ramos zou de Real-fan pijn doen. Of krijgt Pérez toch nog een nieuwe deal voor mekaar? “Ik kan nog drie, vier of vijf jaar op topniveau presteren, met een beetje hulp van mijn lichaam”, zei Ramos eerder. “Maar over of ik blijf of niet kan ik niets zeggen. Er is zoveel onzekerheid. Al zou ik maar al te graag zo snel mogelijk het nieuws brengen.”

Volledig scherm Sergio Ramos. © EPA

Vrouwenvoetbal

De Koninklijke wil ook stappen zetten in het damesvoetbal. Met een derde plek in de Primera Iberdrola ligt het op koers om voor het eerst in haar geschiedenis een Champions Leagueticket te bemachtigen. Concurrenten FC Barcelona en Atlético Madrid blinken in tegenstelling tot Real al jaren uit in het vrouwenvoetbal. Nu willen ook de withemden een woordje meespreken én vedettes naar de club halen.

Volledig scherm Florentino Pérez. © REUTERS