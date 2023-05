LIVE VALENCIA-REAL (18u30). De titel is al gaan vliegen voor Madrilenen, krijgt Hazard opnieuw zijn kans?

“Ja, hij komt”: Ronaldinho verrast fans van FC Barcelona met nieuws over zijn 17-jarige zoon

Of het een marketingstunt is of ook een sportieve versterking moet nog blijken, maar Joao Mendes (17) strijkt neer op La Masia, de jeugdacademie van FC Barcelona. Club waar zijn vader, Ronaldinho (42), een ware legende is. Het was de gewezen Ballon d’Or die zelf met het nieuws naar buiten kwam en er meteen aan toevoegde dat hij nog meer dan ooit in en rond Camp Nou zal te zien zijn.