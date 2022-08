LIVE. Twee strafschoppen, twee goals: Benzema en Aspas scoren elk vanop de stip

La Liga Courtois na de 0-4 in Clásico: “We moeten intern over tactiek praten. Niets werkte” - Piqué: “We zijn terug”

Real Madrid - FC Barcelona 0-4. Om dat resultaat te vergelijken met de 2-6 in 2009 en de opmars van Barça onder Pep Guardiola is het nog wat te vroeg, maar de oplawaai komt aan in Madrid. Van de Champions League-extase tegen PSG naar een ware afgang tegen de eeuwige rivaal in anderhalve week tijd. Carlo Ancelotti is de gebeten hond, ook door de uitlating van Thibaut Courtois. “We moeten intern over tactiek praten.” In Barcelona, dat met Pierre-Emerick Aubameyang de absolute uitblinker in huis had, strooide er eentje maar al te graag zout in de open wonde. Piqué: “We zijn terug.”

21 maart