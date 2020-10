LIVE. Tijd dringt voor Barcelona, Koeman gooit drie nieuwe krachten in de strijd

Primera Division Se queda! Lionel Messi kondigt aan dat hij dan toch bij Barcelona blijft, maar: “Beleid van Bartomeu is een ramp”

4 september Se queda. Hij blijft. Ook volgend seizoen kunnen ze bij FC Barcelona nog genieten van de kunstjes van Lionel Messi (33). De Argentijn liet vorige week via burofax verstaan na 16 jaar te willen vertrekken. Na dagen vol speculaties en juridische disputen maakt Messi nu een einde aan de geruchten: hij blijft. Al is hij wel nog kritisch over het beleid van Bartomeu.