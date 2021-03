LIVE. Recordman Messi en Griezmann zorgen met prachtgoals voor dubbele voorsprong Barcelona!

La Liga Eden Hazard valt wéér gebles­seerd uit, gefrus­treer­de Zidane: “Er gebeuren dingen die ik niet kan uitleggen”

20:00 Eden Hazard (30) is opnieuw geblesseerd. Dat heeft Real Madrid-coach Zidane bevestigd. De Rode Duivel sukkelt met de rechterdij en mist zo al zeker het Champions League-duel van morgen tegen Atalanta. En dus rijst de vraag alweer of Hazard ooit nog de oude wordt. “Ja, de fans gaan ooit de echte Hazard zien, alleen weet ik niet of dat met mij zal zijn”, reageerde Zidane ietwat mysterieus.