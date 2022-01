LIVE. Real Madrid moet na vroege blunder vol aan de bak tegen versterkte burcht

Primera Division “Laporta heeft hem nooit vertrouwd”: ontslag Koeman druk besproken in Spaanse media, ook naam van Martínez valt weer

Na de onthutsende nederlaag in Estadio Vallecas in Madrid tegen Rayo Vallecano (1-0) was het een kwestie van tijd dat de leiding van FC Barcelona het vonnis zou vellen over Ronald Koeman, zo roepen Spaanse media vandaag in koor, nadat Koeman gisteravond laat zijn congé kreeg. “Het is een publiek geheim dat Juan Laporta de trainer nooit heeft vertrouwd.”

