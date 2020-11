LIVE. Real en gretige Hazard trekken met kleinste verschil kleedkamers in na tumultueuze goal

La Liga Pechvogel Eden Hazard is wéér weken out: is blessure­leed te wijten aan stress?

1 oktober Geen geluk voor jou – arme Eden. De aanvoerder van de Rode Duivels en de Galáctico van Real Madrid is nog maar eens ­geblesseerd. Dit keer liep hij een spierletsel op. Hazard, 29, is weer wekenlang out. Eens moet de ellende ophouden. Of bestaan vicieuze cirkels echt?