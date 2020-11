LIVE. Rampzalige eerste helft Courtois: penalty die hij pakt moet opnieuw getrapt, daarna slikt hij own-goal

La Liga Courtois steekt Zidane hart onder de riem: “We maakten goals zoals de trainer ze had voorspeld”

24 oktober Met een geweldige reflex op een al even geweldige poging van Lionel Messi had Thibaut Courtois zijn aandeel in de 1-3-zege van Real in de Clásico. In vlekkeloos Spaans benadrukte ‘El Muro Belga’ de prima teamspirit die heerst in de kleedkamer van ‘de Koninklijke’. En stak hij Zidane, na nederlagen tegen Cadiz en Shakhtar een geplaagde coach, nog even een hart onder de riem. “Dit shirt en dit embleem eist dat we elke wedstrijd het maximum geven. Vandaag heeft de ploeg veel gelopen, na twee zwakke wedstrijden. Het is geen makkelijke week geweest. We maakten vandaag doelpunten zoals de trainer ze had voorspeld. De ploeg staat achter de coach. De eenheid in de kleedkamer was nooit gebroken. Maar nu moeten we dinsdag ook winnen bij Gladbach.”