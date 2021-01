LIVE. Messi zet Barça op voorsprong met knappe vrije trap

La Liga Dropt Re­al-coach Zidane Hazard tegen Osasuna in de basis? "Ik los niets"

8 januari Real Madrid maakt zaterdag op de achttiende speeldag in La Liga de trip naar kelderteam Osasuna. Trainer Zinédine Zidane heeft mogelijk een basisplaats in petto voor Eden Hazard, al wil de Fransman niet in zijn kaarten laten kijken.