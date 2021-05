LIVE. Messi ontketend in Mestalla! Van 1-0 staat Barça plots 2-3 voor na een heerlijke vrije trap van ‘de Vlo’

La Liga Carrasco maakt knappe opener bij Betis maar Atlético wint opnieuw niet: spanning troef in La Liga

12 april Three horse race. De strijd om de titel in La Liga belooft een spannende te worden, zeker na nieuw puntenverlies van leider Atlético. Na verlies bij FC Sevilla de week ervoor leden ‘Los Colchoneros’ nu ook bij Betis averij op in Sevilla. Het begon nochtans goed voor de ploeg van Simeone. Niemand minder dan Yannick Carrasco opende al na vijf minuten de score. Op zijn linkerflank zette de Rode Duivel de actie in, waarna hij via Correa opnieuw in balbezit kwam. Carrasco veinsde even, om de laatste verdediger op het verkeerde been te zetten, en werkte toen binnen. Maar een kwartier later stond Betis alweer op gelijke hoogte na een assist van Moreno voor Tello. Ondanks wisselende kansen bleef het bij die 1-1. Het verdict met nog 8 matchen te spelen: Atlético 67 punten. Real 66. Barça 65. Faites vos jeux.