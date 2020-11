LIVE. Mariano tikt meteen 0-1 binnen nadat lijnrechter met buitenspelvlag verwarring zaait bij Villarreal

Real Madrid “Thibaut Courtois speelt dit weekend"

14 oktober Intussen in Madrid... Volgens de doorgaans goed ingelichte sportkrant MARCA staat Thibaut Courtois zaterdag tegen Cádiz gewoon in doel bij Real Madrid. Weliswaar hervatte hij de groepstrainingen nog niet, waardoor dit nieuws toch nog om bevestiging vraagt. Courtois haakte vorige week af bij de Rode Duivels met 'een heupblessure'. Bondscoach Martínez gaf eerder al aan dat het 'niks ernstig' was. Op 24 oktober om 16u speelt Madrid de Clásico in een leeg Camp Nou. Eden Hazard hervatte de bal- of looptrainingen nog niet.