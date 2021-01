LIVE. Gezapige start van Real op half besneeuwd veld van Osasuna, kan Eden Hazard zich tonen?

La Liga Zidane over blessure Hazard: “Hopelijk was het maar een tik”

29 november Zinedine Zidane kwam op zijn persconferentie na de 1-2-nederlaag van Real Madrid tegen Alaves ook kort terug op de blessure van Eden Hazard. Die moest na nog geen half uur de strijd staken, maar Zizou koestert hoop dat de schade meevalt. “Ik weet het niet. Ik hoop dat we deze keer kunnen achterhalen wat er net aan de hand is. Ik hoop en ik denk dat het maar een tik was, en geen spierblessure”, aldus de Fransman.