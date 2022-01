LIVE. Eden Hazard start in de basis bij Real Madrid tegen Elche

La Liga Xavi als messias voorge­steld in Camp Nou: “Kijk heel erg uit naar deze uitdaging”

Xavi (41) is voor een volgepakte hoofdtribune in Camp Nou officieel voorgesteld als nieuwe coach van FC Barcelona. De voormalige middenvelder komt over van Al Sadd en is de opvolger van de ontslagen Ronald Koeman. “Een club als Barça mag niet verliezen.”

8 november