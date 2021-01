LIVE. Eden Hazard laat zich opmerken met knappe baltoets, maar Real Madrid geraakt in eerste helft niet voorbij stug Osasuna

La Liga Messi over vertre­kwens van afgelopen zomer: “Als ik naar rechter gegaan was, had ik gewonnen”

28 december Lionel Messi heeft in een exclusief interview met La Sexta gepraat over zijn huidige situatie bij Barcelona en z'n toekomst. De Argentijn wilde er nog niet veel over kwijt, maar gaf wel aan voor juni niet te zullen onderhandelen met andere clubs: “Als ik vertrek, wil ik dat op een mooie manier doen.”