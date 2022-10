LIVE. De bal rolt weer. Komt Real nog in de problemen tegen Getafe?

Real Madrid Eden versus de ‘big data’: waarom coach Ancelotti voorzich­tig zal omspringen met ‘basisspe­ler’ Hazard

Een eerste basisplaats in 231 dagen is een feit. Zondagmiddag startte hij in La Liga tegen Mallorca, maar veel meer speelminuten zal zijn trainer hem voorlopig niet beloven. Zelfs nu bij Real het angstzweet is uitgebroken wegens de blessure van sterkhouder Karim Benzema, wil dat niet zeggen dat Eden Hazard (31) de komende weken vrij spel zal krijgen. Een verhaal over data, algoritmen, ogen, brein en een wijsheid van Einstein.

