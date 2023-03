LIVE. Courtois en Real ontvangen Espanyol, ook bij afwezigheid Benzema blijft Hazard op de bank

Voor de bondscoa­ches was hij wél de beste ter wereld, maar Thibaut Courtois en Real sturen kat naar ‘FIFA Best Awards’

Op 17 oktober was Real Madrid nog de grote winnaar op de Ballon d’Or, gisteravond waren ze niet eens op het appel voor ‘The Best’ van de FIFA. Alleen Emilio Butragueño, directeur PR, en ambassadeur Roberto Carlos vertegenwoordigden ‘de Koninklijke’ in Parijs. Geen Benzema, geen Courtois, geen Ancelotti. Bewust. Een ‘vergetelheid’ viel bij het trotse instituut dat Real is, niet in goede aarde.