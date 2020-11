LIVE. Carrasco schiet Atlético op voorsprong na enorme blunder Ter Stegen!

La Liga Contract­ver­len­ging met één doel: worden Guardiola en Messi straks eindelijk herenigd bij Manchester City?

20 november ‘All smiles’ gisteren in het Etihad Stadium. Pep Guardiola blijft nog 2 jaar langer coach van Kevin De Bruyne. Maar dat was zeker niet de reden van zijn contractverlenging. Volgende zomer mag Guardiola zich wellicht aan een nieuwe uitdaging verwachten: Lionel Messi laten uitblinken in de Premier League. En de Argentijn kan in januari zelfs 3 weken als vrije speler onderhandelen met de Citizens.