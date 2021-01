LIVE. Carrasco in de basis bij Atlético, koploper krijgt geplaagd Valencia over de vloer

La Liga Geen knokpartij­en met ploegmaats of mis­plaatste frustra­ties meer voor Yannick Carrasco: “Ik doe niet meer zo zot als vroeger”

20 januari Yannick Carrasco (27) is niet meer weg te denken uit de basisploeg van Atlético Madrid, op dit moment dé titelfavoriet in La Liga. Dat is ook ‘Marca’ niet ontgaan. “Ik bel volwassener geworden”, vertelt de Rode Duivel in de Spaanse sportkrant. De fratsen van vroeger laat hij achterwege.