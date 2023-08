LIVE. Carrasco in basis van La Liga-opener Atlético Madrid tegen Granada, Witsel zit schorsingsdag uit

Na de zege van Real Madrid tegen Bilbao, match waarin Los Blancos met een apart t-shirt de langgekwetste Thibaut Courtois een hart onder de riem staken, en de wel erg potige draw van FC Barcelona bij Getafe, is het vanavond de beurt aan Atlético Madrid om hun seizoen in La Liga op gang te trappen. Tegenstander is Granada in het Wanda Metropolitano. Simeone kiest voor Yannick Carrasco in de basis. Depay, João Félix en Correa zitten op de bank. Axel Witsel zit niet in de selectie: hij zit nog een gele schorsingsdag uit.