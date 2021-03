LIVE. Boekt Barcelona een logische zege bij Osasuna?

LaLiga “Dit is een mogelijke aankondi­ging van de ondergang”: Hugo Camps vreest het ergste voor “chronische invalide” Eden Hazard

4 februari 2021 begint voor Eden Hazard waar 2020 eindigde: in de lappenmand. Wéér een spierscheur, wéér een maand of zo buiten strijd. Wanneer komt het goed met hem? En ook: zien we nog wel de beste Eden Hazard in juni op het EK? Huiscolumnist Hugo Camps ziet het alvast erg somber in: “Het voetballeven van Eden Hazard is een feuilleton van tristesse aan het worden.”