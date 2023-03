LIVE BARCELONA-REAL (21u). Courtois: “We willen hen onder druk blijven zetten”

Negen punten. Zo groot is de kloof tussen leider Barcelona en Real Madrid voor aanvang van de Clásico. Thibaut Courtois en co weten dus wat hen te doen staat in Camp Nou: winnen. “We bereiden ons niet anders dan anders voor, want elke match is belangrijk - al is de Clásico natuurlijk altijd speciaal", blikt Courtois vooruit in ‘Mundo Deportivo’.

“Als we niet winnen, is het verschil groot”, beseft ook Courtois. “Maar we hebben er vertrouwen in dat we zullen winnen en blijven vechten tot het einde. We willen hen onder druk blijven zetten. Als ze blijven winnen, zullen ze de verdiende kampioen zijn.”

Zo'n twee weken geleden verloor Real in de Spaanse beker nog op eigen veld van Barça. “Het wordt anders dan de Clásico in de Copa, want zij spelen thuis en in de beker zijn het twee wedstrijden. Zij verdedigden goed bij ons en we slikten een ongelukkige tegengoal. Vandaag zullen er meer kansen voor ons zijn.”

