LIVE. Barcelona gaat thuis tegen Granada op zoek naar leidersplaats in La Liga

Buitenlands voetbal Schitteren­de beelden: Sociedad-coach gaat los op persconfe­ren­tie en zingt supporters­lied in clubshirt

4 april Of de trainer van Real Sociedad zaterdagavond blij was met het veroveren van de Copa del Rey? Dat kunnen we wel stellen. Op de persconferentie trok coach Alguacil plots een Sociedad-shirt aan en zong hij passioneel een supporterslied voor de camera. Het leverde heerlijke beelden op.