LIVE. Barça en Getafe komen niet tot scoren in eerste helft

27 augustus Barcelona davert dezer dagen op z'n grondvesten met het nakende vertrek van Lionel Messi, die zijn buik helemaal vol heeft van al wat er verkeerd is gelopen in de recente clubgeschiedenis. Eén van die factoren is ongetwijfeld het transferbeleid: sinds de laatste Champions League-triomf in 2015 gaf Barça net geen miljard uit aan inkomende transfers en het overgrote deel daarvan aan spelers die nauwelijks een meerwaarde boden. Een overzicht van het transferbloedbad in Camp Nou.