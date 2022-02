LIVE. Asensio had Real al op voorsprong moeten brengen

LA LIGA Adnan Januzaj, uitblinker bij Spaanse leider Real Sociedad, is geen Rode Duivel. “Vreemd”, vindt Johan Boskamp

Een open doekje van het goedgevulde uitvak in El Sadar, Pamplona, zondagavond. Een applauswissel met staande ovatie. Adnan Januzaj (26) had net de 0-2 gescoord voor Real Sociedad tegen Osasuna. Sociedad is de fiere, onverwachte leider in La Liga. Met onze landgenoot als uitblinker. “Heel vreemd dat hij nu niet bij de Rode Duivels zit”, merkt Johan Boskamp op.

