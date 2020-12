LIVE. Armoe troef bij Barcelona: Diakhaby kopt Valencia verdiend naar leiding in Camp Nou

La Liga Spaanse kranten vol lof voor herboren Hazard: “Met deze Eden kent Real geen grenzen”

31 oktober Met een heerlijke goal heeft Eden Hazard Real Madrid tegen Huesca op het goede spoor gezet. De Koninklijke won uiteindelijk met 4-1, maar het belangrijkste is dat Hazard terug is. Dat zagen ook de Spaanse kranten Marca en AS: “Wat een voetballer is hij.”