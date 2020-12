LIVE (22u). Messi bij laagvlieger Valladolid op zoek naar legendarische mijlpaal

La Liga Bartomeu blijft voorlopig voorzitter ondanks motie van wantrouwen en koopt tijd om stemming af te wenden

26 oktober Josep Maria Bartomeu blijft voorlopig voorzitter van FC Barcelona. Dat heeft hij zelf bevestigd op een persconferentie maandagavond. Er werd gespeculeerd dat Bartomeu de pers zou toespreken om aan te kondigen dat hij een stap opzij zet, maar dat was niet aan de orde. Bartomeu en zijn bestuur blijven aan, ondanks de motie van wantrouwen tegen hen. De socio’s, of de naaste supporters van de club, mogen nu hun stem pro of contra de clubleiding uitbrengen.