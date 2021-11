LIVE (21u). Real ontvangt Sevilla. Levert topper spektakel op?

La Liga Nooit gebles­seerd of geschorst: Inaki Williams speelt 203 (!) competitie­mat­chen op rij in La Liga en breekt duizeling­wek­kend record

Inaki Williams heeft vrijdagavond een buitengewoon record neergezet. De spits van Athletic Bilbao speelde tegen Alaves zijn 203e (!) opeenvolgende wedstrijd in La Liga. Williams miste sinds 20 april 2016 geen enkele wedstrijd meer van Bilbao in de Spaanse competitie. Nooit geblesseerd of geschorst in meer dan vijf jaar tijd: vrijwel ongezien.

1 oktober