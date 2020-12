LIVE (21u). Real ontvangt Atlético in Madrileense clash

La Liga Met corona besmette Eden Hazard moet 10 dagen in quarantai­ne en mist interlands, “wantrouwen” bij Belgische bond

7 november Eden Hazard (29) heeft positief getest op corona. Hij is meteen in quarantaine geplaatst en alle personen in zijn omgeving zijn inmiddels ook getest op het virus. Hazard moet zo de komende interlands met de Rode Duivels laten schieten. “Voor Eden is dit een tegenslag, maar hij gaat er goed mee om”, aldus Zinédine Zidane.