LIVE (21u). Real Madrid en Courtois kijken Barcelona in de ogen, waar Griezmann op de bank start

La Liga Barcelona komt tot op één punt van Atlético na winner in 90ste minuut van Ousmane Dembélé

6 april De spanning in La Liga gaat crescendo. Met dank aan Ousmane Dembélé. De Franse aanvaller bezorgde Barcelona tegen een stug Valladolid in de laatste minuut nog de zege: 1-0. FC Barcelona klimt zo tot op één punt van leider Atlético en heeft er twee meer dan Real Madrid. Zaterdag om 21u staat de voetbalwereld weer even stil met de Clásico tussen Real en Barça in Madrid.