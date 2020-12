LIVE (21u). Januzaj met Sociedad aan de bak in Barcelona

La Liga Spaanse pers snoeihard voor Barça na nieuwe nederlaag: “Aan dit tempo volgend seizoen zelfs niet in de Champions League”

22 november 11 op 24. Wat is er aan de hand met FC Barcelona? Tegen Atlético Madrid verloor het gisteren al voor de derde keer dit seizoen. Messi en Griezmann waren onzichtbaar. In de Spaanse pers zien ze het somber in voor de grootmacht. “Barça is een schim van wat het vroeger was.”