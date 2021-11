LIVE (21u). Hoeveel minuten mag Eden Hazard maken tegen Bilbao?

Buitenlands voetbal Evra wilde Suárez aanvallen op straat: “Denk dat het slecht afgelopen zou zijn”

Patrice Evra (40) heeft ooit op het punt gestaan om Luis Suárez (34) aan te vallen op straat, als wraak voor een racisme-incident in de wedstrijd tussen Manchester United en Liverpool in 2011. Dat onthulde de Fransman in de podcast ‘Diary of a CEO’. Suárez zou Evra in het bewuste duel racistisch hebben bejegend. De Uruguayaan werd daar acht duels voor geschorst.

9 november