LIVE (21u). Eden Hazard verschijnt aan aftrap in match tegen Osasuna

La Liga De herstart van zijn herstart: met Noémie en de honden dichtbij hoopt Carrasco op een nieuwe kans bij Atlético

1 juli Eerst gevangen in een ­gouden kooi, daarna in de tijd. Met amper drie uur voetbal in zes maanden snakt Yannick Carrasco (26) naar de herstart van zijn ‘Project Herstart’. Met Witsel als inspiratie wil hij zich weer lanceren in ­Europa. Met vrouw Noémie en de twee honden eindelijk weer dichtbij hem spreidt ‘YC21’ de vleugels.