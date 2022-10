LIVE (21u). Courtois ontbreekt ook tegen Getafe, maar Clasico tegen Barcelona haalt hij “zeker en vast”

La Liga Geen Re­al-spe­ler won meer prijzen: met tranen in de ogen neemt Marcelo afscheid van ‘de Koninklij­ke’

In zijn gouden jaren was hij zonder meer de beste linksachter ter wereld. Maar nu is Marcelo (34) na vijftien jaar definitief Real Madrid-speler af. Nadat het Bernabéu eind mei in de draw tegen Betis op emotionele wijze afscheid nam van een van zijn clublegendes, volgde er vandaag een officiële plechtigheid. Voor een keer geen kamerbrede glimlach onder de krullenbol, maar tranen in de ogen.

13 juni