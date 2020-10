LIVE (21u). Barça staat voor lastige verplaatsing naar Getafe

La Liga Nadat Koeman hem dumpte, krijgt Luis Suárez toch emotioneel afscheid langs de grote poort in Barcelona

24 september Luis Suárez (33) heeft dan toch een afscheid in schoonheid gekregen bij FC Barcelona. Nadat de Uruguayaanse spits gisteren met tranen in de ogen vertrok na zijn laatste Barça-training, werd de transfer naar Atlético Madrid afgelopen nacht officieel gecommuniceerd. Eerder liet Ronald Koeman weten hem liever kwijt dan rijk te zijn, maar vandaag kreeg Suárez toch een afscheid met de gepaste égards. Een speciale persconferentie, een foto in Camp Nou met al z’n trofeeën en een mooie afscheidsvideo op de sociale media waar de hashtag #9raciasLuis trending is.