LIVE (18u30). Real Madrid, nog zonder Hazard, ontvangt Cadiz

Primera Division Oorlog tussen Barça en Messi duurt voort: vader Jorge betwist opstapclau­su­le van 700 miljoen euro, La Liga houdt voet bij stuk

4 september Een nieuw hoofdstuk in de saga rond Lionel Messi. Jorge Messi, vader en zaakwaarnemer van Leo, betwist dat er een opstapclausule van 700 miljoen euro in het contract van zijn zoon vervat zit. Het is de eerste keer dat iemand uit het kamp van de Argentijn officieel communiceert. Ondertussen houdt La Liga vol dat de opstapclausule wel geldt.