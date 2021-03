LIVE (18u30). Kan leider Atlético weer aankopen met zege?

La Liga Operatie of niet voor Hazard? Onze chef voetbal merkt dat meningen nog ver uit elkaar liggen: “Maar ook met operatie kan hij EK halen”

16 maart Wordt Eden Hazard opnieuw geopereerd aan de enkel of niet? Dat is de vraag die iedereen in Madrid en België zich stelt. Onze chef voetbal Stephan Keygnaert is in Madrid en merkt dat de twijfel in de verschillende kampen nog zeer groot is. Toch blijft er ook mét operatie een sprankeltje hoop. “Hazard zou dan net op tijd fit moeten geraken voor het EK. Maar of hij wedstrijdfit zal zijn...”