LIVE (16u15). Pakt Barcelona de volle buit tegen Real Betis?

Champions League Degryse over Carrasco: “Bij de Rode Duivels zou hij op z’n best zijn op de positie van Eden Hazard”

21 oktober Vlak voor de aftrap van Bayern-Atlético hadden onze analisten Jan Mulder en Marc Degryse het over Yannick Carrasco, in de basis bij ‘Los Colchoneros’. De winger draait al jaren mee op het hoogste niveau, maar lijkt zich toch nog steeds telkens te moeten bewijzen. “Tijdens zijn eerste periode bij Atlético was hij goed. Zowel bij Atlético als bij de Duivels”, aldus Degryse. “Als hij zich offensief kan uitleven, zoals vandaag in een 4-4-2, dan heeft hij toch wat meer vrijheid. Bij de Rode Duivels zou hij op z’n best zijn op de positie van Eden Hazard. En ik zou in zijn plaats ook blij zijn dat ik terug was uit China. Je weet op voorhand dat je niet gelukkiger wordt van in China te spelen. Als je kan kiezen tussen de Spaanse en de Chinese competitie...”