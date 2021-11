LIVE (16u15). In afwachting van voorstelling Xavi gaat Barcelona tegen Celta de Vigo op zoek naar zege

La Liga Balbezit is heilig, aanvallend voetbal ook: waarom nieuwe trainer Xavi en Barcelona een ‘match made in heaven’ zijn

Meant to be. Al is het (veel) vroeger dan verwacht, en zijn de omstandigheden ook verre van ideaal, Xavi Hernández (41) wordt de nieuwe coach van FC Barcelona. Het Catalaanse clubicoon komt weer thuis. Molta sort, Maqui.

5 november