LIVE (16u15). Herpakt Real Madrid zich bij Sevilla?

La Liga Real Madrid in crisis naar Camp Nou, moet Zidane vrezen voor zijn job? “Ik ga niet eens proberen om die berichtge­ving te ontkennen”

24 oktober De Spaanse Clásico is al een tijdje niet meer de referentie in het internationale voetbal - zie naar de jongste Champions League-editie. Vanmiddag in Camp Nou heeft vooral Real Madrid veel te verliezen. Misschien zelfs zijn zo gevierde trainer...