LIVE (16u15). Eden Hazard hoopt op speelminuten, maar start op de bank tegen Elche

FC Barcelona Catalaans nationa­list, spandoeken in Madrid en de man die Messi moet houden: wie is Joan Laporta, de (niet zo) nieuwe Barça-voorzitter?

8 maart De 38ste voorzitter is ook de 42ste. Joan Laporta (58) keert terug als voorzitter van FC Barcelona. Hij kreeg dit weekend 54,3 procent van de stemmen van de 110.000 socios achter zijn naam, versloeg voormalig directeur Toni Freixa en ondernemer Victor Font met ruim verschil. Maar wie was, en is Joan Laporta?