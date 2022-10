LIVE (16u15). Carlo Ancelotti bevestigt afwezigheid Courtois: “Thibaut is out voor de Clásico” - Hazard wel in de selectie

La Liga “We hebben de beste Hazard nodig”: Ancelotti blij met Eden die na 188 dagen nog eens scoort voor Real, nadat ook Benzema op héérlijke wijze raak trof

Het zal hem ongetwijfeld deugd hebben gedaan. Eden Hazard heeft afgelopen nacht in het Oracle Park in San Francisco eindelijk nog een keertje de weg naar doel gevonden. En ook in de Madrileens gezinde pers zien ze het weer helemaal zitten. Benzema van zijn kant deed wat hij altijd doet: scoren, op geweldige wijze.

27 juli