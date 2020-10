LIVE (14u). Swingt Real naar leidersplaats in La Liga?

Primera Division Ondertus­sen in Madrid: Hazard beult zich af in het krachthonk, geraakt hij fit voor competitie­start?

12 september Terug in de Spaanse hoofdstad werkt Eden Hazard nu toe richting de competitiestart. Daar horen natuurlijk ook uren in de fitness bij. In Spanje begint de competitie dit weekend opnieuw, maar Real Madrid speelt pas volgende week. Zien we Hazard dan al aan de aftrap?