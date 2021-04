LIVE. 1-1! Griezmann wist openingstreffer uit met fraai lobje

Wielrennen Wie van de Belgen heeft er nog zin in en kan straks schitteren in Luik-Bastenaken-Luik?

8:09 Sinds 2011, het jaar waarin Philippe Gilbert won, speelden de Belgen amper mee in Luik-Bastenaken-Luik. Het gebeurde even vaak niet dan wel dat een landgenoot de top tien haalde. Van wie mogen we deze editie iets verwachten? Een oplijsting.