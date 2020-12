Lionel Messi: “Ik heb het zwaar gehad deze zomer, maar nu gaat het opnieuw goed”

“Onder hen ben ik gegroeid, op zowel fysiek als mentaal vlak, en ben ik tactisch wijzer geworden.” De intussen 33-jarige Argentijn trainde onder leiding van Guardiola tussen 2008 en 2012. Samen wonnen ze destijds liefst veertien prijzen. Luis Enrique trainde Barcelona tussen 2014 en 2017 en was met negen trofeeën ook uiterst succesvol.

Messi liet ook zijn licht schijnen over de voorbije zomer. De zesvoudig Wereldvoetballer van het Jaar wilde Barcelona verlaten, maar werd aan zijn contract gehouden door het toenmalig bestuur. “Ik had een heel slechte tijd deze zomer”, erkende Messi. “Maar vandaag gaat het opnieuw goed. Ik kan met de club opnieuw strijden voor alle prijzen. Ik weet dat Barcelona op dit moment door een moeilijke fase gaat, zowel op bestuurlijk niveau als op het veld. Ik heb een tijd meegemaakt waarin alles mogelijk was bij Barcelona. Ik kijk daar met plezier op terug.”